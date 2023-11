Les fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk en hausse grâce à LVMH et Tesla

Bernard Arnault et Elon Musk peuvent se frotter les mains. Ces deux milliardaires et capitaines d'industrie, actionnaires de référence de LVMH et Tesla, ont vu leurs fortunes progresser de 7,4 et 9,8 milliards de dollars, respectivement, sur la seule journée de mardi (chiffres Bloomberg), du fait du bond des cours de Bourse du leader mondial du luxe (+2,7%) et du géant américain de la voiture électrique (+6,1%).

Les deux hommes les plus riches du monde ont ainsi vu, depuis le début de l’année, leurs patrimoines bondir de 8,2 milliards et 84,1 milliards respectivement, à 170,3 milliards et 221,1 milliards.L’envol des actions LVMH et Tesla hier est directement attribuable à la publication d’une inflation moins forte que prévu aux Etats-Unis. En effet, les chiffres plus faibles qu’attendu sur les prix à la consommation outre-Atlantique ont favorisé de nouveaux espoirs de fin du cycle de remontée du taux directeur de la Fe

