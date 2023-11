Bradley Cooper lance la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton à Paris

Cette semaine, j'ai vu un visiteur du Musée d'Orsay demander à Bradley Cooper de le prendre en photo devant un Monet parfaitement encadré. Le touriste n'avait visiblement pas reconnu l'acteur et celui-ci s'est exécuté, comme si de rien n'était. Bradley Cooper n'était pas à Paris par hasard : aux côtés d'autres vedettes comme Michael Fassbender, il était de passage dans la ville-lumière pour le lancement de la nouvelle montre Tambour 2.0 de Louis Vuitton.

Cette nouvelle collection ne s'appelle pas officiellement ainsi, mais elle repart clairement de zéro, ce qui est aussi surprenant qu'excitant – et en tant qu'ambassadeur en chef des montres Louis Vuitton, Bradley Cooper sera très heureux de s'en vanter auprès de ses célèbres compagnon

VOGUE.FR: Ce sac Louis Vuitton porté par Emily Ratajkowski est en passe de détrôner les grands classiquesEmily Ratajkowski confirme les tendances du moment avec ce sac Louis Vuitton qui dessine nos envies mode.

LEPARİSİEN_75: Suicide d’un cardiologue de l’hôpital Pompidou à Paris : l’AP-HP condamnée pour harcèlement moralLe médecin cardiologue Jean-Louis Mégnien était décédé en 2015 après avoir confié ne plus supporter le harcèlement moral dont il se disait victime, et sa placardisation en règle.

LOBS: Slimane à l’Eurovision : et si c’était lui ?Le 11 mai 2024, Slimane représentera la France à l’Eurovision avec « Mon amour », une ballade sentimentale. Et c’est un choix qui pourrait bien s’avérer gagnant.

EUROSPORT_FR: Napoli | Rudi Garcia, la fin était écrite d'avancePromis à un licenciement de la dernière trêve d'octobre, Rudi Garcia n'a pas survécu à celle de novembre. Explications.

RTLFRANCE: Apple lance 'Tap to Pay' en France pour les commerçantsApple poursuit son offensive dans les services de paiement et lorgne maintenant les commerçants. La marque à la pomme a annoncé ce mardi 14 novembre le lancement en France de la solution 'Tap to Pay', qui doit permettre aux commerces et aux indépendants d'accepter les paiements sans contact à l'aide d'un simple iPhone en lieu et place des traditionnels terminaux de paiement.

FRANDROİD: Samsung lance le déploiement de One UI 6 basé sur Android 14Samsung a lancé le déploiement officiel de One UI 6, son interface maison basée sur Android 14. Découvrez les nouveautés de la mise à jour Samsung One UI 6 (Android 14) et comment l'installer.

