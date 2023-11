Le Haut-Commissaire de l'ONU alerte sur la situation explosive en Cisjordanie occupée

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a "sonné l'alarme la plus forte possible" ce jeudi 16 novembre sur la situation "potentiellement explosive" en Cisjordanie occupée. "Je suis profondément préoccupé par l'intensification de la violence et la grave discrimination contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. À mon avis, cela crée une situation potentiellement explosive", a déclaré Volker Türk. Dans ce territoire occupé depuis 56 ans, 475.

000 colons - un nombre qui a pratiquement doublé depuis l'évacuation de Gaza en 2005 - vivent au milieu de près de 2,9 millions de Palestiniens. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) recense en moyenne plus de six "incidents" (du vol de bétail aux violences physiques) par jour entre colons et Palestiniens, contre une moyenne de trois au cours des mois précédents. Selon le ministère de la Santé palestinien, au moins 190 personnes y ont été tuée

LOBS: Le Haut-Commissaire de l’ONU demande une enquête internationale sur les violations du droit international dans la guerre entre Israël et le HamasLe Haut-Commissaire de l’ ONU aux droits de l’homme a fait état d’allégations extrêmement graves de violations du droit international dans la guerre entre Israël et le Hamas et demande une enquête internationale. Les réactions des ambassadeurs d'Israël et de la Palestine sont également rapportées.

LEPOİNT: Fusillade près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Cisjordanie occupéeLa police israélienne a annoncé, jeudi 16 novembre, avoir « neutralisé » trois assaillants après une « fusillade » près d'un barrage de sécurité reliant Jérusalem à la Cisjordanie occupée, les secours israéliens faisant état de « quatre blessés », dont « un dans un état critique ».

LEXPRESS: Guerre Israël-Hamas : Jénine, ce camp de réfugiés cible de TsahalCe camp géré par l’ ONU , un des plus pauvres et des plus densément peuplés de Cisjordanie , est l’objet de fréquentes incursions militaires israéliennes.

LİBE: Alerte de l'ONU sur la quantité de sable et de poussière rejetée dans l'atmosphèreChaque année, environ 2 milliards de tonnes de sable et de poussière sont rejetées dans l’atmosphère par des tempêtes exacerbées par le changement climatique, soit le poids de 350 grandes pyramides égyptiennes, alerte mercredi l’ ONU . Les conséquences sont immenses, notamment pour la santé.

BFMTV: L'armée israélienne tue cinq terroristes à JénineL'armée israélienne a annoncé avoir tué cinq terroristes à Jénine, en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé rapporte trois morts et 15 blessés. Depuis les attaques du Hamas en Israël, l'armée israélienne bombarde la bande de Gaza et multiplie ses incursions en Cisjordanie .

