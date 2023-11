Paris laisse le choix aux habitants de décider du sort des SUV

La ville de Paris laissera le choix à ses habitants de décider du sort des SUV et autres 4×4 en leur permettant de voter. Ces véhicules sont-ils en sursis dans la capitale ? La votation se tiendra le 4 février 2024, et laissera libre choix à tous les électeurs inscrit sur les listes de décider de la place des SUV et 4×4 les plus lourds dans la ville. Une consultation démocratique, que l'on peut comparer à celle qui s'est tenue sur les trottinettes électriques en libre-service au mois d'avril.

Les habitants avaient été plutôt unanimes à ce sujet, puisque. Les SUV restent la catégorie préférée des français -si on se rapporte aux ventes de véhicules neufs - mais sont aussi fortement critiqués : trop lourds, trop encombrants et trop polluants. Vont-ils connaître le même sort que les trottinettes ?Cette future consultation s'attardera sur plusieurs aspects majeurs reliés aux SUV : le partage de l'espace public, la pollution et la sécurité. À Paris, comme sur tout le territoire français, la taille moyenne des véhicules a fortement augment

LEPARİSİEN_75: Votation citoyenne à Paris pour limiter les SUV et les 4x4La Ville de Paris va organiser le 4 février prochain une votation citoyenne pour décider s’il faut limiter la présence des SUV et des 4x4 dans la ville. Les propriétaires de véhicules thermiques ou hybrides rechargeables de plus de 1,6 tonne, ainsi que ceux de véhicules électriques de 2 tonnes ou plus sont visés. Le tarif plus élevé ne concernerait pas le stationnement résidentiel.

LEPOİNT: Augmentation du tarif pour les SUV à ParisLa mairie de Paris souhaite permettre un meilleur partage de l' espace public en augmentant le tarif pour les SUV . Une application appelée Green Light vise à réduire le temps perdu aux feux de circulation. Une étude propose de taxer les modèles électriques trop lourds. La BMW Série 5 est maintenant disponible en version électrique. Les automobilistes hésitent à acheter une voiture neuve en raison de l'incertitude de la législation. Les salariés de Renault sont appelés à ne pas partager leurs fichiers avec leurs collègues de Nissan et Mitsubishi. Les différents niveaux d'hybridation permettent d'éviter un malus qui sera renforcé en 2024.

LADEPECHEDUMİDİ: Paris organise un vote sur le stationnement des SUVLa municipalité de Paris va organiser un vote sur un stationnement plus cher pour les SUV et les 4x4, a annoncé la maire Anne Hidalgo. Le vote sera ouvert à tous les Paris iens inscrits sur les listes électorales.

