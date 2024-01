Gabriel Attal nommé Premier ministre en France

Le jeune chef du gouvernement a remercié Elisabeth Borne pour son action lors de la passation de pouvoir. Fin du suspense. Au lendemain de la démission d'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron a nommé Gabriel Attal pour lui succéder à Matignon. Agé de 34 ans, ancien porte-parole du gouvernement, ministre des Comptes publics puis de l'Education nationale, il est le plus jeune Premier ministre de la Ve République.

Sa première tâche sera de former un nouveau gouvernement sous le signe du « réarmement » vanté par le chef de l'Etat lors de ses voeux du Nouvel An. 17h30 - « Audace et mouvement » : les premiers mots du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, tu as été une Première ministre d'action et de courage. Ton histoire personnelle tout autant que ton éthique politique ont fait de toi un exemple. Lors de la passation de pouvoir avec sa prédécesseur Elisabeth Borne, le nouveau Premier ministre a annoncé qu'il « réunirait les forces vives du pays » cette semain





Champion de la com', jeune et populaire : Attal à Matignon, le pari de MacronGabriel Attal a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre ce mardi après-midi, après une passation de pouvoirs effectuée sur le parvis de l'hôtel Matignon avec Elisabeth Borne.

