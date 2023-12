Uniforme scolaire unique : une expérimentation controversée en France

De petites têtes blondes et brunes, en polos identiques, s’apprêtent à peupler nos cours de récréation. Le 6 décembre dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a en effet annoncé le lancement d’une «expérimentation d’ampleur» dès 2024, visant à généraliser la tenue unique dans les écoles, collèges et lycées volontaires.

Le kit complet sera disponible pour environ 200 euros, avec financement que l’État envisage de prendre en charge, avec les mairies, les départements et les régions. Parmi les communes volontaires pour l’opération : Tourcoing, Reims, Nice ou encore Perpignan, dans des établissements testeurs. Mais depuis cette annonce, certaines voix se lèvent contre le port obligatoire de ce nouveau vêtement. On invoque l’inutilité d’une telle initiative, lancée pour lutter contre les inégalités sociales en milieu scolaire et contre le harcèlement. Pour d’autres, cependant, la démarche est nécessaire, notamment parce qu’elle implique moins de comparaisons entre les enfants, et moins de charge mentale pour les parent





