Mondial 2023 : L'équipe de France remporte son troisième sacre mondial

Au terme d'une prestation de haut vol et d'un match d'une grande maîtrise, malgré le retour des Norvégiennes en seconde période, l'équipe de France a obtenu le troisième sacre mondial de son histoire. Avec une Lena Grandveau dans le rôle de sauveuse. La juste récompense d'une compétition où les Bleues auront encore été bien cornaquées par Olivier Krumbholz. Place maintenant aux Jeux.La cerise sur le gâteau.

Après 8 victoires en autant de matches, les Bleues ont récité leur meilleur handball au meilleur moment, face aux ogresses norvégiennes, doubles championnes d’Europe et championnes du monde en titre. Elles se sont appuyées, déjà, sur leur plus grande force : la défense, avec Pauletta Foppa en patronne, elle qui, à 22 ans, a désormais tout gagné en équipe de Franc





Eurosport_FR » / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des centaines de produits disponibles à prix réduits avec Keysfan pour le Black Friday 2023Avec Keysfan, ce sont des centaines de produits qui sont disponibles à prix réduits pour le Black Friday 2023. Et que ce soit pour l'achat d'une clé individuelle ou encore en gros, Keysfan a tout ce qu'il faut, ou presque, pour répondre à votre ...

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Les gilets jaunes célèbrent leur 5e anniversaire avec des rassemblements en FranceLes gilets jaunes célèbrent leur 5e anniversaire avec des rassemblements organisés partout en France. L'article parle des mobilisations prévues et de l'espoir de relancer le mouvement.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Impôts et cotisations: la France championne d'Europe, l'écart avec ses voisins se creuseLa France s'est imposée en 2022 comme la championne des impôts en Europe, avec un taux de prélèvements obligatoires supérieur de 6,1 points à la moyenne de ses voisins, contre 4,8 points un an plus tôt. Mais ce creusement de l'écart s'explique en partie par des raisons conjoncturelles.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Où partir en vacances en France avec un petit budget ?Rien que pour vous, voici le top 15 des destinations françaises les plus abordables et les plus appréciées.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Rui Pinto condamné en France à 6 mois de prison avec sursisLe lanceur d'alerte portugais a reconnu, ce mercredi à Paris, sa culpabilité dans une affaire d'atteinte à un système de traitement automatisé de données au préjudice du PSG. Il annonce poursuivre sa coopération avec les autorités, dont le Parquet national financier.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Les machines à café automatiques avec broyeur intégré de plus en plus populaires en FranceDepuis 2020 et les différents confinements dus au Covid-19, mais aussi face à l’explosion du télétravail, le Français plébiscitent de plus en plus les machines à café automatiques avec broyeur intégré. Leurs ventes auraient été multipliées par cinq en cinq ans. Café moulu, café goûtu ?

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »