Un joueur fidjien impressionne au Stade Toulousain

Un conseil tout d’abord. Si vous n’arrivez pas à prononcer son nom ou que vous vous perdez entre Bituniyata et Butiniyata, appelez-le Seta. Son surnom diminutif de Setareki, son prénom. Vous suivez ? En tout cas, le public toulousain apprend, depuis peu, à connaître ce joueur fidjien arrivé cet été au Stade en tant que joker Coupe du monde et qui a finalement gagné un contrat pour la saison.

Titulaire lors des deux dernières rencontres (à La Rochelle et face à Lyon), l’ailier est actuellement l’homme qui monte dans la ligne de trois-quarts du Stade Toulousain. Affirmant son potentiel à la grande satisfaction de l’entraîneur des lignes arrières Clément Poitrenaud : éIl a des qualités athlétiques indéniables. Il n’y a pas besoin d’être son entraîneur pour s’en apercevoir. Après, c’est un joueur qui avait besoin d’un peu de temps pour s’imprégner de notre système, de notre manière de s’entraîner qui était un peu différente de ce qu’il a connu par le pass





