Hausse inquiétante des IST en France métropolitaine

Santé publique France vient de rendre public les résultats sur le suivi des IST en France métropolitaine, et ses résultats peuvent sembler inquiétants. Depuis 2020, le nombre de cas des trois IST étudiées (chlamydiose, gonococcies et syphilis) a flambé sur l'ensemble du territoire, selon cette enquête coordonnée par le réseau de médecins généralistes Sentinelles.

Et ces chiffres sous-estiment très certainement l'incidence réelle, souligne Daouda Niaré, épidémiologiste au réseau Sentinelles et principal auteur de l’étude. «Les analyses ont porté sur les cas cas confirmés biologiquement et déclarés volontairement par les médecins généralistes du réseau Sentinelles entre 2020 et 2022, ce qui exclut tous les non déclarés et bien évidemment les personnes qui ne se sont jamais fait dépister.» Néanmoins, les experts se veulent rassurants: l'augmentation de l'incidence reflète très probablement aussi une intensification de l'activité de dépistage ces dernières année





LeFigaro_Sante » / 🏆 28. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'or en hausse : Peter Schiff prévoit une explosion à la hausseLe cours de l'or a augmenté de 12% depuis le début de l'année et devrait continuer à augmenter selon Peter Schiff, économiste renommé. Il prévoit que l'or doublera de valeur à moyen terme.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Le marché des petites voitures citadines en hausse en FranceMalgré l'impact de la pandémie, les ventes de petites voitures citadines ont augmenté de plus de 15% au premier semestre 2023 en France. Les marques françaises dominent le marché, tandis que les voitures électriques continuent de gagner en popularité. Découvrez les 10 meilleures petites voitures citadines de l'année.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Hausse des événements indésirables graves associés aux soins en FrancePrès d’un tiers d’événements indésirables graves associés aux soins(EIGS) supplémentaires ont été décomptés en 2022 par rapport à 2021, selon un bilan publié par la Haute autorité de santé (HAS) à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients, du 20 au 24 novembre 2023. Comment expliquer cette hausse ? Est-elle le signe de dysfonctionnements grandissants du système de santé ? De façon étonnante... c’est l’inverse, explique la HAS ! Cette hausse des chiffres est en fait «une bonne nouvelle, car cela résulte certainement d'une meilleure connaissance du dispositif et d'une culture sécurité des professionnels en progression».

La source: LeFigaro_Sante - 🏆 28. / 63 Lire la suite »

La Bourse en hausse malgré les craintes sur la croissance économique mondialeLa Bourse a connu une envolée marquée ces derniers temps malgré les craintes sur la croissance économique mondiale, en raison du plongeon des taux à long terme. Une inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis renforce le scénario d'une fin du cycle de remontée du taux directeur de la Fed, ce qui est théoriquement positif pour la valorisation des actions. Cependant, JPMorgan conseille la prudence sur les actions et les obligations.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Les fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk en hausse grâce à LVMH et TeslaLes fortunes de Bernard Arnault et Elon Musk ont augmenté de plusieurs milliards de dollars grâce à la hausse des cours de Bourse de LVMH et Tesla. Cette augmentation est due à la publication d'une inflation moins forte que prévu aux États-Unis.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

La pauvreté en hausse dans l'Hérault : de plus en plus de femmes sans logement stableJean-Marie Brugeron, président diocésain du Secours catholique dans l'Hérault, constate une augmentation de la pauvreté dans le département, avec une baisse de 8 % du revenu médian en un an. De plus en plus de femmes font appel à l'association pour trouver un logement stable, alors que 19 % des personnes accompagnées vivent en habitat précaire.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »