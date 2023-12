Hausse des événements indésirables graves associés aux soins en France

Près d’un tiers d’événements indésirables graves associés aux soins(EIGS) supplémentaires ont été décomptés en 2022 par rapport à 2021, selon un bilan publié par la Haute autorité de santé (HAS) à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients, du 20 au 24 novembre 2023. Problèmes d’organisation des soins, actions du patient contre lui-même et erreurs médicamenteuses (de dosages en particulier) forment le trio de tête de ces événements graves.

Comment expliquer cette hausse ? Est-elle le signe de dysfonctionnements grandissants du système de santé ?De façon étonnante... c’est l’inverse, explique la HAS ! Cette hausse des chiffres est en fait «une bonne nouvelle, car cela résulte certainement d'une meilleure connaissance du dispositif et d'une culture sécurité des professionnels en progression». En 2022 la HAS a reçu 2385 déclarations anonymisées d'EIGS, contre 1874 pour 2021 et à peine 288 en 201





LeFigaro_Sante » / 🏆 28. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'or en hausse : Peter Schiff prévoit une explosion à la hausseLe cours de l'or a augmenté de 12% depuis le début de l'année et devrait continuer à augmenter selon Peter Schiff, économiste renommé. Il prévoit que l'or doublera de valeur à moyen terme.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

La consommation d’antibiotiques en France est en hausse, encore plus chez les enfantsAlors que « la pandémie de Covid avait montré une cassure de la courbe », Laëtitia Gambotti, responsable de l’unité infections associées aux soins et résistance aux antibiotiques de Santé publique France, a noté « une remontée depuis deux ans de la consommation, revenue aux niveaux de 2019 ».

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

La consommation d'antibiotiques en France est en hausse en 2022Selon une étude annuelle de Santé publique France, la consommation d'antibiotiques en France est remontée en 2022 pour la deuxième année et plus fortement, notamment chez les enfants.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Hausse du taux de pauvreté en France en 2021, les associations s'inquiètentL'Insee a annoncé ce mardi que 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France en 2021. Durant cette année, le taux de pauvreté a progressé de 0,9 point pour s'établir à 14,5% de la population. Une hausse qui inquiète les associations de lutte contre la précarité.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Le marché des petites voitures citadines en hausse en FranceMalgré l'impact de la pandémie, les ventes de petites voitures citadines ont augmenté de plus de 15% au premier semestre 2023 en France. Les marques françaises dominent le marché, tandis que les voitures électriques continuent de gagner en popularité. Découvrez les 10 meilleures petites voitures citadines de l'année.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Mondial de rugby en Île-de-France: une hausse de fréquentation en septembre dans les hôtelsVIDÉO - Frank Delvau, président de l'Union des Métiers et des Industries de l'hôtellerie d'Île-de-France, et Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle, et Shems El Khalfaoui, adjoint au maire de Saint-Denis, étaient les invités d'Île-de-France politiques ce jeudi 9 novembre.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »