Les restaurants-concert jazzy : quand la musique s'invite à table

Dans les restaurants-concert jazzy, on peut dîner au rythme de performances musicales live. Trois adresses parisiennes valent le déplacement : le Melville, le Caveau de la Huchette et le Duc des Lombards.





Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

Les jeux écoresponsables : une nouvelle tendance dans les magasins de jouetsLes jeux écoresponsables sont une nouvelle catégorie de jouets dans les magasins. Ils comprennent des jeux en bois, des jeux de société sur l'écologie et des jeux made in France, reflétant une prise de conscience environnementale. Certains magasins utilisent même un système de notation environnementale pour classer les produits.

Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs se retrouvent démunisLe département subit des crues inédites depuis plusieurs jours et la plupart des champs sont inondés. Mardi, Emmanuel Macron a déclaré que 214 communes dans le département et « une trentaine dans le Nord » seraient placées en état de catastrophe naturelle.

Le podcast « Les dents et dodo » accompagne les enfants dans le brossage de dentsDécouvrez le podcast « Les dents et dodo », destiné aux enfants pour les aider à se brosser les dents de manière ludique et éducative. Chaque épisode dure 3 minutes et raconte une histoire vraie qui s'est passée près ou loin de chez eux.

Gaza : le Qatar réclame «une enquête internationale» sur les raids israéliens dans les hôpitauxLe parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour «violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion». →

Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

