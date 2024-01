Évincement d'Émilie Gomis du mouvement olympique français

Jeux Olympiques 2024 - Ambassadrice de Paris 2024 et membre de la commission des athlètes du CNOSF, Émilie Gomis devrait être évincée du mouvement olympique française après une story Instagram polémique publiée le 9 octobre sur Israël, qui contreviendrait au principe de neutralité.





