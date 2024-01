Les liens entre le Rassemblement national et Moscou

L'article du quotidien américain reprend largement les conclusions du rapport parlementaire de juin 2023 sur l'ingérence étrangère - dans lequel le Rassemblement national est dépeint comme une «courroie de transmission» du discours officiel russe - mais n'apporte guère d'éléments nouveaux sur ce sujet.

Fallait-il attendre la presse américaine pour faire éclater au grand jour les liens entre le RN et Moscou ? C'est l'avis des plusieurs commentateurs sur les réseaux sociaux, après«Les médias français, englués dans les pétitions pour ou contre Depardieu, n'ont pas voulu se pencher sur la collusion Kremlin /RN confirmée par l'enquête ravageuse duun utilisateur de Twitter (renommé X). Une critique infondée, à en croire plusieurs journalistes, rappelant que plusieurs enquêtes réalisées par des médias français, commePaul Moreira, journaliste et auteur d'une enquête diffusée sur Arte en 2018, a notamment réagi à la publication dusur le sujet avait déjà été di





libe » / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Voici les aurores boréales les plus spectaculaires observées en 2023, avant une année exceptionnelleLes experts l’affirment : en 2024, on pourra admirer les meilleures aurores boréales de ces deux dernières décennies et dans des régions inhabituelles. Un sublime spectacle...

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Retour en images sur les tendances mode les plus fortes de 2023Découvrez notre classement des tendances mode qui ont marqué cette année 2023

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les films originaux Apple sortis en 2023 sur Apple TV+Découvrez les films originaux Apple sortis en 2023 sur Apple TV+ qui nous ont le plus plu. Parmi eux, l'histoire d'Henk Rogers, développeur de jeu vidéo américain qui découvre le jeu Tetris en 1988 et part en URSS pour rencontrer son créateur.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Quelle est la Rolex la moins chère ?Découvrez quelle est la Rolex la moins chère et les tarifs des montres Rolex en 2023.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »