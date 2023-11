Biden et Xi Jinping cherchent à renforcer leurs positions en Asie-Pacifique

L'un se démène pour attirer les pays asiatiques dans le giron américain, l'autre vante la Chine comme terre d'investissements: après un sommet censé poser les bases d'une compétition maîtrisée mais acharnée, Joe Biden et Xi Jinping sont passés à l'action. "Nous sommes ici pour y rester", a lancé jeudi le président américain lors de son discours inaugural aux dirigeants et patrons réunis à San Francisco pour un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Il a relaté sa longue rencontre de la veille dans les collines californiennes avec son homologue chinois, la première après douze mois de fortes tensions. Xi"m'a demandé pourquoi nous sommes aussi impliqués dans le Pacifique", a rapporté Biden."Je lui ai répondu, +c'est parce que nous sommes une nation du Pacifique. Grâce à nous, il y a la paix et la sécurité dans la région, et donc de la croissance+." Face à la Chine, les Etats-Unis cherchent à muscler leurs alliances avec les 21 pays de l'Apec, qui pèsent ensemble 60% de l'économie mondial

:

LOBS: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiUne affiche annonçant le sommet de la Coopération économique pour l' Asie-Pacifique (Apec), le 9 novembre 2023 à San Francisco, en Californie

La source: lobs | Lire la suite »

LAPROVENCE: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiLe président américain Joe Biden , toujours soucieux de faire preuve de leadership face à Pékin et Moscou, reçoit de nombreux alliés lors d'un nouveau sommet majeur cette semaine, mais aussi le président chinois Xi Jinping

La source: laprovence | Lire la suite »

LACROİX: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiLe président américain Joe Biden , toujours soucieux de faire preuve de leadership face à Pékin et Moscou, reçoit de nombreux alliés lors d'un nouveau sommet majeur cette semaine, mais aussi le président chinois Xi Jinping .

La source: LaCroix | Lire la suite »

LEXPRESS: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'ApecLe président américain Joe Biden rencontrera le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique pour l’ Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco. Les deux hommes discuteront de questions commerciales et géopolitiques dans le but de gérer de manière responsable la rivalité entre les deux pays. Cette rencontre vise à promouvoir une plus grande stabilité dans les relations économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine.

La source: LEXPRESS | Lire la suite »

LACROİX: Les inquiétudes des Taïwanais face à la rencontre entre Biden et Xi JinpingDe nombreux Taïwanais se demandent si Joe Biden ne va pas chercher à tout prix des compromis avec Xi Jinping au détriment de Taïwan. Les chaînes de télévision taïwanaises diffusent des reportages sur les relations entre Pékin et Washington et s'interrogent sur la substance des discussions concernant Taïwan.

La source: LaCroix | Lire la suite »

BFMTV: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'ApecLes présidents américains et chinois Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent lors du sommet de la Coopération économique pour l' Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco. Cette rencontre vise à apaiser les tensions entre les deux puissances.

La source: BFMTV | Lire la suite »