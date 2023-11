SpaceX obtient l'autorisation de la FAA pour lancer sa fusée Starship

Le régulateur américain de l'aviation (FAA) a donné son feu vert. Résultat: SpaceX devrait pouvoir lancer sa colossale fusée Starship dès ce vendredi 17 novembre pour son deuxième vol d'essai. En avril dernier, le mastodonte avait quitté la terme ferme pour la première fois. Mais ce premier lancement s'était soldé par un échec: l'engin ayant explosé dans une spectaculaire déflagration après quelques minutes de vol.

Un "raté" que l'entreprise d'Elon Musk tentera de faire oublier avec ce nouveau lancement pour lequel SpaceX n'attendait plus que l'autorisation de la FAA. Dans un communiqué publié le mercredi 15 novembre, le régulateur a indiqué que l'entreprise avait désormais "rempli tous les critères requis", notamment en matière de sécurité, d'environnement, et de responsabilité financière, après l'échec du premier lancement de sa fusée nouvelle génération. • Quand doit avoir lieu le nouvel essai? Pour cet évènement, SpaceX vise la journée de ce vendredi 17 novembre, comme elle l'a indiqué sur son compte X (anciennement Twitter), dans la foulée de l'annonce de la FA

:

