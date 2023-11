Dans cet épisode d'ITC, Rose fait une découverte bouleversante tandis qu'Enzo surprend Jude et David en flagrant délit. Jude peaufine son concept pour le présenter à Teyssier et Enzo se propose de le coacher. Pendant le service, Jude et David mettent l'ambiance dans les cuisines du restaurant d'application, ce qui interpelle Enzo. Jude présente finalement son concept à Teyssier.

