Sortie en salle d'un film controversé sur la pédocriminalité

Aujourd’hui dans le Titre à la une, je vous parle d’un film controversé sur la pédocriminalité. « Sound of Freedom » sort en salle en France ce mercredi 15 novembre. Il a fait un carton surprise cet été aux Etats-Unis, il a surtout agité la sphère complotiste. Le film aborde les dessous d’un vaste réseau pédocriminel. Il ne diffuse pas de thèses complotistes à proprement parler, mais a été récupéré par la mouvance QAnon.

Cette mouvance est convaincue qu'une cabale politique satanique et pédocriminelle contrôle secrètement le gouvernement américain et les élites

LAVOİXDUNORD: Le film Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon, sort en FranceLe thriller Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon aux États-Unis, sort en France ce mercredi. Le film raconte le combat d’un ancien agent spécial américain pour démanteler un réseau de trafic d’enfants abusés sexuellement en Colombie.

BFMTV: Sound of Freedom : un film américain controversé arrive en FranceLa diffusion en France du film Sound of Freedom ne passe pas inaperçue. Le long-métrage américain, à mi-chemin entre biopic et thriller, arrive officiellement en salles ce mercredi 15 novembre en France.

