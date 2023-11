Michel Sardou exprime sa nostalgie du tout-voiture

Il faut écouter Michel Sardou. Bien sûr, le chanteur a vieilli et ses textes exprimant la nostalgie des colonies ou le soutien à la peine de mort sont encore plus insupportables aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle. Mais il sait aussi détecter des pulsions profondes de la société française. Or que nous disait Sardou, dans « Paris Match » début octobre ? Qu'il en a marre de Paris. « Je ne peux plus prendre ma voiture, je ne m'y reconnais plus.

Il y a des rues fermées, des sens interdits qui changent toutes les semaines, des travaux et des trous partout. » Place à la nostalgie du tout-voiture. Ce message banal, on doit avouer l'avoir d'abord négligé. Mais il s'inscrit dans un mouvement plus ample, qui pourrait bousculer l'espace politique. Les Anglo-Saxons parlent d'un « ecological backlash », un retour de bâton écologique qui dépasse largement la discussion de comptoir de bistro

:

