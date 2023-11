Décès de Michel Ciment, critique de cinéma et journaliste

La lumière était la grande affaire de Michel Ciment. Au point de prêter la sienne aux autres tout au long de sa vie. Celle-ci vient de prendre fin ce lundi 13 novembre, et le journaliste s’est éteint à l’âge de 85 ans. Dont les 60 derniers comme critique de cinéma. À Globe quelques années, sur France Culture et France Inter, où il a officié au « Masque et la Plume » durant 53 ans, et à la revue Positif, toujours.

Le corps conducteurLes grands critiques d’art ont en partage le souci de s’effacer devant l’œuvre, de la donner à voir aux autres, d’en libérer l’universel en prenant soin que sa personne ne fasse jamais obstacle à autrui mais agisse au contraire comme un corps conducteur, aidant à faire passer le courant de la création jusqu’au spectateur. Afin que celui-ci comprenne, pour sa part, que l’art ne parle que de lui.Un sacerdoce qui n’aide certes pas à dresser une nécrologie. Heureusement, Michel Ciment s’est livré récemment au micro de l’émission « À voix nue » de France Culture. Il y retrace un monde qui s’estomp

:

BFMTV: Matthew Perry: son certificat de décès ne révèle pas les causes de sa mortL'acteur américain, l'inoubliable interprète de Chandler dans la série Friends, est mort le 28 octobre dernier à l'âge de 54 ans.

La source: BFMTV | Lire la suite »

20MİNUTESPARİS: Pau : Décès d’un militaire du 4e régiment d’hélicoptères des forces spécialesLe militaire est décédé samedi dans la soirée, lors d’un exercice dans le cadre de la préparation opérationnelle de son unité, quartier Guynemer à Uzein

La source: 20minutesparis | Lire la suite »

LADEPECHE31: Assurer la continuité scolaire des enfants ayant une longue maladie, objectif du député Michel LauzzanaLa maladie d’un élève, telle qu’un cancer, ne doit pas être un frein aux apprentissages. Trop souvent, elle constitue un motif de rupture du lien avec la classe pour les enfants dont le traitement nécessite une hospitalisation continue ou partielle.

La source: ladepeche31 | Lire la suite »

LE_FİGARO: Patrick Michel: «Les astéroïdes sont une menace à ne pas prendre à la légère»ENTRETIEN - Dans un livre, l’astrophysicien raconte les missions qui ont permis de mieux connaître ces astres, notamment les «géocroiseurs» susceptibles de couper l’orbite terrestre.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: Mont-Saint-Michel : la tapisserie de Dorian Etienne témoin de la biodiversité de la baieLa tapisserie de Dorian Etienne, Pays'âges de la baie du Mont-Saint-Michel est un témoignage de sa topographie et de sa biodiversité. A découvrir du 13 au 17 novembre.

La source: actufr | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Michel Sardou de retour sur scène à 76 ansMichel Sardou, le Ramsès de la chanson française à texte, fait son retour sur scène à l'âge de 76 ans pour une nouvelle tournée. Après ses adieux en 2018, l'artiste revient avec des concerts prévus à Montpellier, Tours, Orléans et à la Paris La Défense Arena.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »