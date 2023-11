Michel Sardou de retour sur scène à 76 ans

Il n’a plus d’âge, Michel Sardou. Cela fait même cinquante ans qu’il nous dit « J’ai 2000 ans ».

En 2018, le Ramsès de la chanson française à texte, conscient de son incapacité à séduire un public plus jeune que lui, avait toutefois fait ses adieux à la scène : sortie de scène sans joie ni gloire, pour celui qui, cinq décennies durant, avait donné ses lettres de noblesse à la ritournelle clivante, avec ses coups de sang contre Les Ricains et contre l’école publique, à la gloire du paquebot condamné Le France, et en faveur de la peine de mort… Mais oubliez tout ça, les adieux, le passé. Car voilà l’artiste de retour, à 76 ans, pour une nouvelle tournée qui passera, cet automne, par Montpellier, Tours, Orléans et le conduira en mars prochain à la Paris La Défense Arena où il ne reste plus une place en vent

MİDİLİBRE: Michel Sardou ce samedi à la Sud de France Arena : le retour lumineux de l'homme en noir qui ne bouge pasSix ans après y avoir fait ses adieux, alors bouleversants, à la scène, Michel Sardou était de retour à la Sud de France Arena de Montpellier dans le cadre de sa nouvelle tournée 'Je me souviens d'un adieu'. Une bonne soirée qui incite à penser que, bon, l'homme en noir peut nous remettre sa tournée quand il veut.

LADEPECHE31: Assurer la continuité scolaire des enfants ayant une longue maladie, objectif du député Michel LauzzanaLa maladie d’un élève, telle qu’un cancer, ne doit pas être un frein aux apprentissages. Trop souvent, elle constitue un motif de rupture du lien avec la classe pour les enfants dont le traitement nécessite une hospitalisation continue ou partielle.

LE_FİGARO: Patrick Michel: «Les astéroïdes sont une menace à ne pas prendre à la légère»ENTRETIEN - Dans un livre, l’astrophysicien raconte les missions qui ont permis de mieux connaître ces astres, notamment les «géocroiseurs» susceptibles de couper l’orbite terrestre.

ACTUFR: Mont-Saint-Michel : la tapisserie de Dorian Etienne témoin de la biodiversité de la baieLa tapisserie de Dorian Etienne, Pays'âges de la baie du Mont-Saint-Michel est un témoignage de sa topographie et de sa biodiversité. A découvrir du 13 au 17 novembre.

LACROİX: Giroud exclu après son but, Milan n'a plus gagné depuis début octobreQuatre jours après son succès en Ligue des champions face au Paris SG à San Siro (2-1), l'AC Milan n'a pas confirmé en concédant le nul à Lecce 2-2 après avoir mené 2-0 samedi, lors de la 12e journée de Serie A.

CNEWS: Enquête ouverte après la mort de trois personnes dans un Ehpad en Ille-et-VilaineDans le département de l'Ille-et-Vilaine, une enquête a été ouverte après la mort de trois personnes résidant dans un Ehpad. La piste d'une «intoxication alimentaire» est évoquée par les autorités.

