La future taxe sur les autoroutes et les aéroports coûtera 260 millions d'euros à Vinci en 2024

L'autoroute des vacances comporte toujours quelques moments désagréables. Pas seulement en raison des bouchons et des «on arrive quand ?» des enfants. Mais aussi à cause du paiement de la douloureuse au péage. Or l'addition risque de s'alourdir dès l'an prochain. L'article 15 du projet de loi de finances pour 2024, actuellement débattu au Parlement, prévoit une taxe sur les infrastructures de transport de longue distance, c'est à dire les autoroutes et les aéroports.

Au motif que le transport routier et aérien, particulièrement polluant, doit financer la transition écologique.Premier concessionnaire autoroutier en France, avec un réseau de 4 443 kilomètres, Vinci a fait ses comptes. La future taxe, prélevée sur 4,6% du chiffre d'affaires de ses autoroutes ASF, Cofiroute, Escota et, dans une moindre mesure sur celui des aéroports de Lyon, lui coûtera 260 millions d'euros en 202

:

BFMTV: Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-FranceVIDÉO - Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-France dans le cadre de la chronique J'aime mes jeux.

La source: BFMTV | Lire la suite »

CLUBİC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite »

RMCSPORT: Tour de France 2024: le Cantal promet de faire malLa 11e étape du Tour de France 2024 conduira sur 211 kilomètres le peloton de la petite bourgade d’Evaux-Les-Bains en Creuse à la station cantalienne du Lioran. Jalonnée de sept difficultés dont le Pas de Peyrol (1589 mètres), cette journée s’annonce sur le papier comme l’une des trois plus...

La source: RMCsport | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Tour de France 2024 : la Dolce Vita en attendant le tour du NordAlors que Lille devrait officiellement être désignée ville du grand départ de l’édition 2025 dans quelques semaines, les Tour 2024, masculin et féminin, se dévoilent ce mercredi au Palais des congrès de Paris, avec deux parcours qui ont dû s’adapter à l’organisation des Jeux de Paris l’été prochain.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

RMCSPORT: - Cyclisme: suivez la présentation du tracé du Tour de France 2024 en liveSuivez en direct la présentation du tracé du Tour de France 2024, ce mercredi midi. Une édition inédite qui s'élancera d'Italie et arrivera loin des Champs Elysées, à Nice, en raison des Jeux olympiques organisés à Paris.

La source: RMCsport | Lire la suite »

LEQUİPE: Présentation du parcours du Tour de France 2024 : suivez la cérémonie en directLe Tour de France 2024 féminin et masculin seront présentés au Palais des Congrès (Paris) ce mercredi 25 octobre 2023 à 11h30. De Florence à Nice, le Tour de France 20...

La source: lequipe | Lire la suite »