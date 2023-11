Rapport annuel sur le droit aux loisirs, au sport et à la culture des enfants

Votre rapport annuel consacré aux droits des enfants porte cette année sur le droit aux loisirs, au sport et à la culture. Pourquoi ce thème ?Ce choix s’est fait notamment en lien avec les Jeux olympiques de Paris 2024. La France a fait de la promotion de l’activité physique et sportive une grande cause nationale et cette ambition nous a interrogés sur la réalité de l’accès aux sports et de la place donnée à ces activités dans le quotidien des enfants.

Nous avons volontairement élargi à la culture parce que dans notre Constitution et dans la Convention internationale des droits de l’enfant, les deux sont souvent traités ensemble, autour de la notion de loisirs.Ce qu’on observe et ce que dit aussi la Convention internationale, c’est que l’accès aux jeux et aux activités récréatives conditionne l’effectivité des autres droits de l’enfant, c’est-à-dire le droit à un développement physique, mental, spirituel, moral et social, le droit aussi de s’exprimer, d’être entendu, le droit à la santé physique, psychique et le droit à l’éducatio

