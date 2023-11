Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'Apec

Une rencontre pour apaiser les tensions et avancer. Ce mercredi, et pour la première fois depuis un an quasiment jour pour jour, les présidents américains et chinois Joe Biden et Xi Jinping vont se rencontrer en marge d'un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) organisé à San Francisco. L'entretien doit se tenir dans un domaine huppé et bucolique, à une quarantaine de kilomètres du fameux pont du Golden Gate.

Il s'agit de la première visite du dirigeant chinois sur le sol américain depuis son déplacement de 2017. Cette année-là, il avait rencontré Donald Trump dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Le locataire de la maison Blanche doit s'entretenir avec son homologue pendant plusieurs heures. Un rendez-vous alimente l'espoir que les deux puissances puissent apaiser leurs relations après des années de tensions. Une année tumultueuse Quelques heures avant cette rencontre, Joe Biden s'est voulu conciliant et a établi les contours de cette réunio

