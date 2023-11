Les inquiétudes des Taïwanais face à la rencontre entre Biden et Xi Jinping

De nombreux Taïwanais se demandent si Joe Biden ne va pas chercher à tout prix des compromis avec Xi Jinping au détriment de Taïwan », confie Paul Jobin, chercheur à l’Institut de sociologie de l’Academia Sinica de Taipei.

Si ce sociologue, installé depuis des années à Taïwan, est persuadé que les États-Unis lui viendront en aide en cas d’attaque militaire chinoise, il s’inquiète du « timing » de cette rencontre, « à quelques mois d’une présidentielle américaine qui pourrait voir la victoire de Donald Trump, dont profiterait à plein la République populaire de Chine ».Depuis plusieurs jours, les chaînes de télévision taïwanaises diffusent des reportages en demi-teinte sur les relations entre Pékin et Washington, notamment sur la dernière rencontre Xi- Biden, il y a un an, à Bali,, en insistant sur des relations qui restent toujours très tendues entre les deux superpuissances. Et de s’interroger sur la substance des discussions qui vont concerner Taïwan, alors que l’île est en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 13 janvier prochai

:

LEXPRESS: Rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping lors du sommet de l'ApecLe président américain Joe Biden rencontrera le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco. Les deux hommes discuteront de questions commerciales et géopolitiques dans le but de gérer de manière responsable la rivalité entre les deux pays. Cette rencontre vise à promouvoir une plus grande stabilité dans les relations économiques et politiques entre les États-Unis et la Chine .

La source: LEXPRESS | Lire la suite »

LOBS: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiUne affiche annonçant le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), le 9 novembre 2023 à San Francisco, en Californie

La source: lobs | Lire la suite »

LAPROVENCE: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiLe président américain Joe Biden , toujours soucieux de faire preuve de leadership face à Pékin et Moscou, reçoit de nombreux alliés lors d'un nouveau sommet majeur cette semaine, mais aussi le président chinois Xi Jinping

La source: laprovence | Lire la suite »

LACROİX: Biden met en avant ses alliés du Pacifique, en présence de XiLe président américain Joe Biden , toujours soucieux de faire preuve de leadership face à Pékin et Moscou, reçoit de nombreux alliés lors d'un nouveau sommet majeur cette semaine, mais aussi le président chinois Xi Jinping .

La source: LaCroix | Lire la suite »

BFMTV: Des milliers de personnes prises au piège à l'hôpital al-Chifa de GazaDes milliers de personnes restent prises au piège à l'hôpital al-Chifa de Gaza au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas accuse le président américain Joe Biden de porter la responsabilité de l'opération israélienne.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LADEPECHE31: Le cross scolaire a pu passer entre deux aversesLe cross annuel du collège Jean Lacaze s’est déroulé dans la bonne humeur et l’enthousiasme des élèves.

La source: ladepeche31 | Lire la suite »