Un vaccin contre la cocaïne en développement par des chercheurs brésiliens

En 2021, 22 millions de personnes ont pris au moins une fois de la cocaïne dans l’année selon les Nations Unies, un chiffre en hausse depuis presque 20 ans. Afin de bloquer les effets de cette drogue et aider les personnes dépendantes à se sevrer, des chercheurs brésiliens développent un vaccin nommé “Calixcoca” dans leur laboratoire de Belo Horizonte. Pour en savoir plus, Sur le Fil a interrogé Serge Ahmed, directeur de recherche en neurosciences à l’université de Bordeaux.

:

LE_FİGARO: Le palmarès des meilleurs restaurants du monde selon La ListeLe palmarès des meilleurs restaurants du monde selon La Liste sera rendu public lundi, mais Le Figaro y a eu accès en avant-première. Surprise de taille: le restaurant Guy Savoy reste parmi les 1ers ex aequo.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

20MİNUTES: Emmanuel Macron au chevet des sinistrés des intempéries dans le Pas-de-CalaisLe président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu au chevet des habitants de Saint-Omer et de Blendecques, touchés par les intempéries dans le Pas-de-Calais. Il a réaffirmé le soutien de la Nation et promis des aides par millions.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LACROİX: Des palplanches pour protéger Blendecques des cruesREPORTAGE 🔸 'Avec un tel niveau de crue, c’est comme si le système d'endiguement ne servait plus à rien.' À Blendecques, les tronçons de digues, les bras de rivières rouverts, les ponts et les bassins d’expansion ont été dépassés.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LESECHOS: Accord sur l'assurance-chômage : des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droitsLa CFDT a conclu un accord avec le patronat pour la prochaine convention d'assurance-chômage, entérinant des avantages pour les chômeurs mais également des réductions de droits. La décision finale appartient au bureau national de la CFDT, qui a rendu un avis favorable.

La source: LesEchos | Lire la suite »

CLUBİC: Des usagers perplexes devant des consommations énigmatiques sur l'application EDF & Moi après la tempête CiaranDes usagers vivant dans les Côtes-d’Armor se trouvent perplexes devant des consommations affichées sur l'application EDF & Moi, après la tempête Ciaran, ciblant encore une fois le fameux compteur Linky. Les services d'EDF ont apporté plusieurs explications pour justifier ce que les abonnés considèrent être une anomalie.

La source: Clubic | Lire la suite »

ACTUFR: La Fête des Lumières 2023 à Lyon : les restaurateurs se sentent exclus des préparatifsLes restaurateurs de Lyon se plaignent d'être tenus à l'écart des préparatifs de la Fête des Lumières 2023, la plus importante fête de l'année dans la ville. L'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie (Umih) du Rhône dénonce l'indifférence et la mauvaise organisation de la Ville de Lyon.

La source: actufr | Lire la suite »