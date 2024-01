Accusation d'agression sexuelle contre le réalisateur Samuel Theis

À l’été 2023, sur le tournage de son troisième film, le réalisateur Samuel Theis, que l’on a vu récemment comme acteur dansest accusé par un technicien d’agression sexuelle après une soirée arrosée dans un appartement loué par la production. Le jeune homme quitte le tournage quelques jours plus tard, et après une enquête interne, ainsi qu’une consultation de l’ensemble de l’équipe, la productrice Caroline Bonmarchand décide de confiner le cinéaste qui finit le film à distance.

Depuis, une plainte pour viol a été déposée, une enquête préliminaire ouverte par la justice et le réalisateur a appelé au respect de sa présomption d’innocence. Cette affaire montre bien que si ce type de situation n’a pas disparu des plateaux, la parole, elle, s’est libérée. Et la profession, depuis l’affaire Weinstein déclenchée en 2017 aux États-Unis, ne peut plus se contenter de rester les bras croisé





