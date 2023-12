Conflit Israël-Hamas : discussions en Égypte pour une trêve

Entourés des journalistes de la rédaction, Alexandre Le Mer et Ombline Roche accompagnent les lève-tôt pour un premier tour complet de l'actualité....Ce mercredi, au 75e jour du conflit entre Israël et le Hamas, le chef du mouvement terroriste est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve dans la guerre avec l'État hébreu. De son côté, Israël se dit "prêt à une nouvelle pause et à une aide humanitaire supplémentaire pour permettre la libération des otages"..

Après plus de deux mois de guerre et malgré la poursuite des bombardements et des opérations de l'armée israélienne dans le territoire palestinien assiégé, les tractations se sont multipliées ces derniers jours ainsi que les pressions internationales pour obtenir une seconde trêve qui permettrait aussi d'améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaz





La désinformation sur X (ex-Twitter) pendant le conflit Israël-HamasAussi dans le cadre de notre séquence sur la confiance dans les médias, un entretien effarant avec Colon_David révèle l'ampleur de la menace de l'IA générative à des fins de désinformation et de déstabilisation des démocraties.

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueurLa trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce vendredi 24 novembre au matin, et 13 premiers otages, des femmes et des enfants, doivent être libérés dans l’après-midi. Premiers signes de répit après des semaines de guerre.

Israël et le Hamas concluent un accord d'échange de prisonniers et de trêveIsraël et le Hamas ont conclu un accord visant à obtenir la libération de 50 otages en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. C'est le premier signe tangible de répit après des semaines de guerre.

Catherine Colonna : «Il faut dire à Israël de ne pas tomber dans le piège tendu par le Hamas»Pour la ministre des Affaires étrangères, la France affiche une «position claire depuis le début» du conflit entre Israël et le Hamas en affirmant qu’il «est possible à la fois d’être solidaire des...Pour la ministre des Affaires étrangères, la France affiche une «position claire depuis le début» du conflit entre Israël et le Hamas en affirmant qu’il «est possible à la fois d’être solidaire des...Trois réunions en trois heures, au plus haut niveau israélien - conseil de guerre, conseil de sécurité et gouvernement - pour officialiser un accord de libération d’otages. Attendu et espéré depuis..

Israël-Palestine, conflit sans fin?La trêve entre le Hamas et Israël est entrée dans son 6e jour ce mercredi 29 novembre, après avoir été prolongée de deux jours grâce à un accord négocié par le Qatar et l’Egypte. Une nouvelle extension est en pourparlers.

Israël-Palestine, conflit sans fin?Près de deux mois après l’attaque du mouvement islamiste et quatre jours après la fin de la trêve, l’Etat hébreu intensifie son opération dans la bande de Gaza. Bombardements et offensive terrestre s’étendent désormais au sud aussi bien qu’au nord de l’enclave.

