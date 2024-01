Affaire de polygamie et de torture à Nogaro

C’est un dossier tentaculaire, hors norme, sur lequel se penche actuellement la justice. Au bout de la rue Claude Fior, à Nogaro (Gers), une vaste habitation a-t-elle été le théâtre d’une sombre affaire mêlant polygamie, torture, actes de barbaries, agressions sexuelles et viols ? Depuis deux ans maintenant, le dossier est en instruction au pôle criminel d’Agen comme nous le révélions en avril 2022.

Il met en cause un homme âgé aujourd’hui de 43 ans, un "gourou", père de 29 enfants et entretenant, durant des années, des relations de concubinage avec quatre femmes. L’affaire avait éclaté en avril 2022. Plusieurs signalements avaient mené à son interpellation le 7 avril 2022 et une enquête avait été lancée sous la responsabilité de la brigade de recherche d’Auch. L’instruction criminelle devrait toucher à sa fin très prochainement selon plusieurs sources proches du dossier





