«صناعة الجلود» تشارك في المعرض والملتقى السنوي IMCE

فترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.قال جمال السمالوطي رئيس غرفةإنّ الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عددا من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، لعرض آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.

وأكد أنّ حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء، حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من جميع القطاعات في أكبر حدث سنوي يخصلتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها، في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة، خاصة وأنّ الدولة حريصة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد السمالوطي أنّ مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري مع الدول المجاورة.

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