لاجتذاب جميع جنسيات السياح .. سنغافورة تعتزم إنشاء شقق فندقية بمصر بشهرة عالمية

وفي بداية اللقاء، أكدت نائب الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وسنغافورة، مشيرة إلى حرص الجانب المصري على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من سنغافورة، كما استعرضت محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تشمل ضمن ركائزها زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتي تهدف الاستراتيجية للوصول بها إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

كما أشارت إلى اهتمام مصر حالياً بتعزيز منتج السياحة الاستشفائية في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة في هذا المجال منوهة أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية شاملة لدراسة الإمكانيات المتاحة في هذا المنتج وتحديد سبل الاستفادة منها مع دراسة الأسواق المستهدفة وشرائح السائحين إلى جانب الحرص على الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومنها دولة سنغافورة.

وخلال اللقاء استعرضت نائب الوزير عدد من فرص الاستثمار السياحي المتميزة في عدد من المناطق منها مدينة العلمين الجديدة. ومن جانبه، استعرض سفير دولة سنغافورة بالقاهرة عدد من محاور التعاون بين مصر وسنغافورة في المجال السياحي، كما أوضح اهتمام الجانب السنغافوري بالاستثمار السياحي في مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية بها، لافتاً إلى أنه سوف يتم التنسيق لتنظيم زيارة إلى مصر لمجموعة من المستثمرين وممثلي الفنادق العالمية التي تضع نصب أعينها التواجد في السوق المصري وتقديم منتجات فندقية جديدة مثل منتج الشقق الفندقية ذات الشهرة العالمية الواسعة والتي تجذب إليها شريحة مميزة من السائحين من مختلف الأسواق السياحية. headtopics.com

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