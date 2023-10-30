غرفة صناعة الجلود: مشاركة الوفود الأجنبية في IMCE يسهم في جذب الاستثمارات

شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في الدورة الثانية من الملتقي والمعرض السنوي الدولي للصناعة IMCE، الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة شاركت في المعرض بجناح يضم عدد من الشركات العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعرض اخر ما توصلت إليه صناعة الجلود في مصر.

وأكد أن حرص اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي على تنظيم الملتقى سنويا يستحق الثناء حيث يساعد ذلك على التقاء الصناع من جميع القطاعات في أكبر حدث سنوي يخص القطاع الصناعي لتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة وفرص نموها في ظل اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة والاستماع لرجال الصناعة خاصة وأن الدولة حريصة كل الحرص على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد السمالوطي أن مشاركة الوفود الأجنبية في الملتقى السنوي للصناعة سيكون له دورا كبيرا في جذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرية وزيادة التبادل التجاري بين مصر والدول المجاورة .

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