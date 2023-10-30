مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة بلدات في جنوب لبنان

قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.مدير مستشفى القدس يطالب بتدخل المجتمع الدولي بعد تجدد قصف قوات الاحتلالإعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.مدير مستشفى القدس يطالب بتدخل المجتمع الدولي بعد تجدد قصف قوات الاحتلالإعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالقنابل الحارقةالاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالقنابل الحارقة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

«وفا»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة بالمدفعية (فيديو)نشرت الوكالة فيديو يظهر فيها مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، تطلق قذائف نحو قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': الاحتلال يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة ناريةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية، فيما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لخانيونس. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 64 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق فى الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يعتقل 64 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕