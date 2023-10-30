يضم 9 شركات.. غرفة التكنولوجيا تشارك في المعرض السنوي الثانى للصناعة

استعرض المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT - راعي الصناعة الرقمية - مشاركة الغرفة للعام الثاني بجناح في فعاليات"الملتقي والمعرض الدولي السنوي الثاني للصناعة" الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وافتتاح الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بجوار مسجد المشير- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

وأشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن جناح الغرفة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويضم الجناح 9 شركات من مقدمي الحلول المختلفة للصناعات سواء برامج ERP أو التدريب ، التحول الرقمي للصناعات المختلفة وكذلك 13 شركة من الشركات الناشئة لقطاع تكنولوجيا التصنيع Industry 4.0 .

تم خلال المعرض بمشاركة وحضور المهندس / احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لإيتيدا والدكتور / خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الإعلان عن نتيجة ManuTech Challenge حيث حصدت شركة nfrti x المركز الاول للتحدي بتقديمها حلول تكنولوجية في مجال الصيانة التنبؤية predictive maintenance، كما حصلت شركة Industry run على المركز الثاني بتقديمها حلول في مجال رقمنه خطوط الانتاج، واخيرا حصل مشروع Autoinspecta على المركز الثالث حيث قدم حلول ابتكارية في مجال warehouse management ومتابعة الحركة داخل المنشآت الصناعية headtopics.com

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- يمثل Manutech Challenge فرصة لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية واصحاب الأفكار الابتكارية لعرض حلول تكنولوجية فعالة لمشكلات صناعية قائمة لمجموعة من المصنعين المصريين والشركات المصرية حيث تمت تصفية المشروعات المقدمة من أصل نحو 46 مشروع وفريق عمل وصولا إلى الشركات والأفكار التكنولوجية المتأهلة للمرحلة النهائية بواقع عشر مشروعات وتم إتاحة مشاركتهم خلال فترة المعرض والإعلان عن افضل ثلاثة والتي سيكون لديها فرص تشبيك حقيقية مع مجموعة من الشركات المصرية الكبرى التي تقدم الرعاية... headtopics.com

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