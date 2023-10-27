مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: قرار الهدنة الإنسانية 'توصيات' غير ملزمة

وأضاف"عبد الفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" أن مشروع القرار العربي كان مدعوم إسلاميا ومن حركة عدم الانحياز.وأشار إلى أن هذا القرار ركز على وقف إطلاق النار والنزول إلى هدنة إنسانية ومساعدات إنسانية ورفع الحصار والإفراج عن المعتقلين من الجانبين وحماية المدنيين وإلغاء قرار التهجير إلى الجنوب ورفض أي قرار للتهجير.
وأوضح أن هذا القرار يشمل أيضًا إنشاء آلية لحماية الفلسطينيين وآلية أخرى لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاولة الوصول لقرار حل الدولتين والسير نحو الحل السياسي الساعي لذلك.وأكد أن مشروع القرار العربي جاء بعد فشل مجلس الأمن في إصدار أربع قرارات ضد إسرائيل، ولذلك كان القرار العربي متركز على الموضوعات الإنسانية وغير ذلك.
ولفت إلى محاولات كندا التقدم بتعديل على المشروع العربي"فج" يشجب ويدين الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ومحاولة تصنيف هذه الحركة على أنها حركة إرهابية.عاجل| ترحيب من الجامعة العربية بالقرار الداعي لهدنة إنسانية في غزةالموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي headtopics.com
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