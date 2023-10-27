مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعليقا على تبني الجمعية العامة لمشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية بغزة،"الدينا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما".

وأضاف:"الجمعية العامة صوتت بموافقة 120 عضوا للمشروع العربي، يؤكد أن الجمعية العامة هي البيت الأوسع والبيت الذي يدافع عن الحق والعدل والإنسانية". وتابع:"الدنيا فيها خير والشعب الفلسطيني ليس يتيما، وأشكر أخوتي وأخواتي في المجموعة العربي والإسلامية الموحدين منذ البداية وبهذه الوحدة القوية تمكنا أن نقنع المجتمع الدولي في الإطار الأوسع الجمعية العامة إلى أن يتحرك ويتصرف ويقرر، بينما مجلس الأمن لا يزال مشلولا ونحيي الأمين العام للأمم المتحدة لأنه كان ولايزال يتحرك".

هذه اللحظة هي لحظة عوز وكرامة للشعب الفلسطيني في الجمعية العامة، والجمعية ردت بلغة قوية واضحة مبدئية قانونية منطقية، ونشكر الجمعية العامة على هذا الموقف الشجاع، وأشكر اخوتي واخواتي لأن وحدة العرب تستطيع أن تصنع كل هذه المسائل، كلما كنا موحدين نستطيع أن ننجز ما نريد". headtopics.com

هذا ونجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اعتماد مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية"طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقد قوبلت"طوفان الأقصى" بعملية"السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

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