مفتي الجمهورية: حماية الدولة وحدودها واجب شرعي على كل فرد.. فيديو

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن حماية الدولة الوطنية واجب شرعي، وهذا حكم أخذ من دلالة النصوص.

وأوضح"شوقي علام" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة بحدودها وما فيها محمية وحمايتها واجب على كل فرد في المجتمع؛ لتحقيق الحماية وحب الوطن في قلب وضمير الابن الصغير.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الولاء للأوطان من الواجبات الشرعية، وقيل إنه من الإيمان؛ لعلاقته الوطيدة بفطرة وغريزة الإنسان التي فطر الناس عليها، ولا ينكر ذلك –حب الوطن والاعتزاز به- إلا جاحد. القتال لا يكون إلا تحت راية الدولة وبصرهاولفت مفتي الجمهورية ، إلى أن القتال لا يكون إلا تحت راية الدولة وبصرها، لافتا إلى أن الدولة بمؤسساتها أو ولي الأمر هو من يقرر الدخول في حرب أو إنهاء الحرب قديما كان أو حديثا. headtopics.com

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