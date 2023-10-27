المندوب الفلسطيني: لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا على مقتل المزيد من الأبرياء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إنه من غير الممكن للعالم أن يقف متفرجًا على مقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، جاء ذلك حسبما أفادت فضائية"العربية الحدث".وأعرب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، عن شكره للمصوتين بالموافقة على مشروع القرار العربي.

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة. وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

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موسكو: مهمة منع التصعيد في غزة تقع الآن على عاتق الجمعية العامةقال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن المجلس لم يؤد دوره في منع المزيد من التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والآن تقع هذه المهمة على عاتق الجمعية العامة. اقرأ أكثر ⮕

موسكو: منع المزيد من التصعيد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مسئولية الأمم المتحدةقال مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن المجلس لم يؤد دوره في منع المزيد من التصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والآن تقع هذه المهمة على عاتق الجمعية العامة. اقرأ أكثر ⮕

السيسي: مصر مستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى غزةشدد الرئيس السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة اقرأ أكثر ⮕

هيئة العمل الوطني الفلسطيني: المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة المحاصر محدودة جدًاقالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن مصر تجري العديد من المحادثات السياسية، وتقوم بالضغط الدبلوماسي على الدول الداعمة لإسرائيل؛ من أجل وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

قصة فلسطينيين يحملون مفاتيح ديارهم المُهجرة: سنعود يوماتعتبر الذاكرة الجماعية والحنين للوطن جزءًا لا يتجزأ من هوية الشعب الفلسطيني، الذين تعرضوا للتهجير والنزوح من ديارهم خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕