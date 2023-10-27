رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: خضنا معركة دبلوماسية كبيرة بمشروع القرار العربي

للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، مشدداً على أن البعثة خاضت معركة دبلوماسية كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم والمذاع على فضائية "on" أن المشروع يدعو الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي من الجانبين، ويطالب بوقف العنف فى قطاع غزة ويدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية.

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