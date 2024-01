Zillennials: Die Generation zwischen Gen Z und Millennials

Unsere VOGUE-Redakteurin hat vor Kurzem gelernt, dass sie genau genommen zur Generation Zillennial gehört – und sich auf (popkulturelle) Identitätssuche begeben. Formen Sie Ihr Herz mit allen Fingern oder ausschließlich mit Mittel- und Zeigefinger? Denken Sie bei 'TikTok' zuerst an Keshas Song oder an die App? Fangirlen Sie mehr bei Shakira oder bei Rosalía? Wenn Sie diese Fragen nicht eindeutig beantworten können, dann gehören Sie ziemlich wahrscheinlich den Zillennials an – genau wie ich.

Unter diesem Begriff werden laut Urban Dictionary diejenigen, die zwischen 1993 und 1998 geboren wurden, bezeichnet. Sie sind – buchstäblich und charakteristisch – halb Gen Z, halb Millennial. Also beides etwas und nichts so richtig. Was bedeutet es aber, ein Zillennial zu sein? Die Generationen X und Y ähneln sich in ihren (gesellschafts)politischen Ansichten, wie eine Studie aus dem Jahr 2019 herausfand. Sie befürworten beispielsweise mehrheitlich die gleichgeschlechtliche Ehe und sehen einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und menschlichem Handel





VOGUE_Germany » / 🏆 122. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Rezession, die nie kam: Wie die US-Wirtschaft 2023 den angekündigten Abschwung verhinderteAllen Unkenrufen zum Trotz glitt die US-Wirtschaft 2023 nicht in eine Rezession ab - im Gegenteil, spricht doch Fed-Chef Jerome Powell sogar von einem 'sehr starken Jahr'.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Die Wintersonnenwende: Die längste Nacht des JahresDie Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste Nacht des Jahres: Die Wintersonnenwende. Was hält sie für die Sternzeichen bereit und wie können wir sie für uns nutzen?

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

Herkunft: ransport - 🏆 80. / 55 Weiterlesen »

Was die Klage der Bahn gegen die GDL für weitere Streiks bedeutetDie Tarifverhandlungen zwischen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL stecken fest - am Wochenende endet ein von der Gewerkschaft ausgerufener Weihnachtsfrieden. Die Bahn hat nun Klage gegen die GDL eingereicht - was genau steckt dahinter?

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Google Pixel Watch 2 im Test: FazitDie Pixel Watch 2 wurde von Google im Vergleich zur ersten Generation an den wichtigsten Stellen verbessert. Dazu zählt in erster Linie die Akkulaufzeit, die sich im Grunde verdoppelt hat. Gleichzeitig lässt sich die Smartwatch schneller und zuverlässiger laden, da ein neues Befestigungssystem genutzt wird. Zudem arbeitet die Uhr durch den neueren Prozessor viel schneller und die Werte der Sensoren sind sehr genau.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Letzte Generation versus Bauern: Gute und schlechte Blockierer?Proteste am Montag: Agrardiesel soll deutlich teurer werden, die Kfz-Steuer auch. Die Bundesregierung will Steuervergünstigungen streichen, um Haushaltslöcher zu stopfen.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »