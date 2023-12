Die Wintersonnenwende: Die längste Nacht des Jahres

Die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember ist die längste Nacht des Jahres: Die Wintersonnenwende. Was hält sie für die Sternzeichen bereit und wie können wir sie für uns nutzen? Am 22. Dezember, morgens um 4:27 erleben wir die Wintersonnenwende und feiern das Jahreskreisfest Jul. Es ist die längste Nacht des Jahres und damit auch die dunkelste. Danach werden die Tage wieder länger.

Auch wenn wir uns schon über den ersten Schnee gefreut haben und längst im Winter angekommen sind: Offiziell leitet erst die Wintersonnenwende die eisige Jahreszeit ein. Mit ihr erreicht die Finsternis ihren Höhepunkt, sodass uns vom 21. auf den 22. Dezember eine besonders magische Nacht bevorsteht. Die Wintersonnenwende symbolisiert die Wiedergeburt des Lichtes und erinnert uns daran, dass auch die dunkelste Nacht einmal endet.Die Wintersonnenwende ist der Höhepunkt des kosmischen Jahresrhythmus und mit ihr beginnt gleichzeitig ein neuer Jahreskrei





