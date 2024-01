Traumpass Kane, Tor Coman: FC Bayern gewinnt 1:0 gegen ManUnited

Traumpass Kane, Tor Coman: Viel mehr muss der FC Bayern beim 1:0 gegen ManUnited nicht machen. Damit scheinen sich die Münchner nach dem 1:5 gegen Frankfurt gefangen zu haben. Die Bayern zeigten von der ersten Minute eine Reaktion auf die 1:5-Klatsche in Frankfurt. Sie präsentierten sich hellwach und kontrollierten das Geschehen. Die erste Chance hatte Harry Kane nach einem Distanzschuss (10.).

Während Thomas Tuchel von außen zu ordnen versuchte, war Joshua Kimmich bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Sein Distanzschuss (14.) war jedoch zu unplatziert. Kurz darauf kam Jamal Musiala im Duell mit Harry Maguire im Strafraum zu Fall (17.) - zu wenig für einen Strafstoß. Nach einer feinen Flanke von Kingsley Coman traf Leroy Sané bei der größten Möglichkeit den Ball nicht richtig (32.). Und United? Die Red Devils, die unbedingt gewinnen mussten, fanden zunächst nach vorne kaum statt. Dazu verletzte sich Abwehr-Ass Harry Maguire offenbar an der Leiste und musste nach 40 Minuten ausgewechselt werden, was eine defensive Schwächung bedeutet





Das erste Tor der deutschen Fußball-BundesligaAm 24. August 1963 erzielt Friedhelm Konietzka das erste Tor der deutschen Fußball-Bundesliga im Spiel zwischen SV Werder Bremen und Borussia Dortmund. Es gibt jedoch keine Bewegtbilder von diesem historischen Moment, da keine Fernsehkameras anwesend sind.

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim: Musiala überragend, Neuer glänztBayern München startet erfolgreich aus der Winterpause. Musiala überragt, Kane wandelt auf den Spuren von Robert Lewandowski.

Turbulentes Jahr beim FC BayernRecht viel turbulenter geht es nicht - und unterhält man sich mit langjährigen Beteiligten oder Begleitern des FC Bayern, lautet die fast einstimmige Meinung: Sowas gab’s noch nie. Last-Minute-Meisterschaft, Trainerwechsel während der Saison, Entlassungen hier und da. Doch der Reihe nach. Auch neben der Last-Minute-Meisterschaft war im vergangenen Jahr viel los beim FC Bayern. Der kicker wirft einen Blick zurück auf das vergangene Jahr.Deutschland verkorkst die Weltmeisterschaft in Katar, die Nationalspieler erhalten sofort nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase frei, dürfen in den Urlaub. Auch Trainer Julian Nagelsmann nimmt sich eine lange Auszeit, ähnlich wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Was bei den Bossen im Vorstand und im Aufsichtsrat sowie in Teilen der Mannschaft für Verwunderung sorgt. Die Folgen dessen sollen im Verlauf der Rückrunde dann offensichtlich werden

Bayern angeblich vor ÜberraschungstransferEinem englischen Medienbericht zufolge ist sich der deutsche Rekordmeister mit Eric Dier über einen Wechsel im Januar einig. Der FC Bayern streckt seine Fühler offenbar erneut nach Abwehrspieler Trevoh Chalobah vom FC Chelsea aus.

Arbeitslosigkeit in Bayern steigt, Beschäftigung auchDie Zahl der Arbeitslosen in Bayern steigt, die der Beschäftigten auch. Auf dem Arbeitsmarkt machen sich langfristig der demografische Wandel und die Konjunkturflaute bemerkbar. Kurzfristig zeigt sich der Winter in der Statistik.

FC Bayern München: Die größten Baustellen für die RückrundeDer FC Bayern München will in der Rückrunde voll angreifen. Auf Trainer Thomas Tuchel und die Verantwortlichen warten aber diverse Baustellen.

