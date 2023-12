Google Pixel Watch 2 im Test: Fazit

Google hat mit der ersten Pixel Watch den Grundstein für eine rosige Zukunft im Smartwatch-Geschäft gelegt. So lautete mein Test-Fazit. Nun ist die zweite Generation da, die ich in den letzten Wochen in meinem Alltag nutzen konnte. Kann die neue Generation mehr überzeugen oder ist die Pixel Watch 2 einfach eine nette Zugabe zum Pixel 8 Pro gewesen? Google Pixel Watch 2 im Test: FazitGIGA-Wertung: 7.

5 / 10Die Pixel Watch 2 wurde von Google im Vergleich zur ersten Generation an den wichtigsten Stellen verbessert. Dazu zählt in erster Linie die Akkulaufzeit, die sich im Grunde verdoppelt hat. Gleichzeitig lässt sich die Smartwatch schneller und zuverlässiger laden, da ein neues Befestigungssystem genutzt wird. Zudem arbeitet die Uhr durch den neueren Prozessor viel schneller und die Werte der Sensoren sind sehr genau.Optisch hat sich im Vergleich zur ersten Pixel Watch nichts getan und auch die Software mit der aufgezwungenen Fitbit-Integration wirkt nicht wirklich einheitlich. Apple macht das viel besse





