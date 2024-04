Werder Bremen erkämpft einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt

Werder Bremen hat in der Fußball-Bundesliga einen Punkt bei Eintracht Frankfurt erkämpft. In der hektischen Schlussphase gab es zwei Rote Karten . Milos Veljkovic brachte die von Trainer Ole Werner trainierten Gäste in der 62. Minute in Führung, Tuta (77.) glich aus. In der Tabelle half den Frankfurtern das Remis nicht sonderlich weiter, sie bleiben mit jetzt 42 Punkt en Sechster. Bremen ist mit 31 Zählern Zehnter. Frankfurt hat damit eine weitere große Chance im Kampf um Europa vergeben.

Knapp eine Woche nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Union Berlin ließ das Team von Trainer Dino Toppmöller beim bereits zwölften Unentschieden der Saison eine weitere große Gelegenheit aus, das Polster auf die Verfolger im Rennen um Platz sechs zu vergrößern. 'Wir haben es hier heute als Mannschaft sehr, sehr gut gemach

