Einen Tag nach dem gewaltsamen Vorfall am Mittwoch wurde der Verdächtige, ein Niederländer mit syrischen Wurzeln, einem Haftrichter in Ravensburg vorgeführt. Ein kleines Mädchen wird in einem Supermarkt Opfer einer Messerattacke . Ein Tat verdächtiger lässt sich widerstandslos festnehmen. Ein Tag später stellt der Haftrichter fest, dass der Verdächtige nur vermindert schuldfähig ist.

Einen Tag nach dem gewaltsamen Vorfall am Mittwoch wurde der Verdächtige, ein mit syrischen Wurzeln, einem Haftrichter in Ravensburg vorgeführt. Dieser entschied, dass der Mann aufgrund des Vorwurfs des versuchten Mordes in Verbindung mit schwerer Körperverletzung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Die erste Staatsanwältin Tanja Vobiller erklärte gegenüber dem Online-Portal „Schwäbische

