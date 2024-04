Werder Bremen erkämpft 1:1 gegen Eintracht Frankfurt

Hohe Intensität, zwei Platzverweise, zwei Tore: Es war viel drin in der Partie des SV Werder bei Eintracht Frankfurt . Am Ende gab es für die Bremer immerhin einen Punkt nach zuletzt vier Niederlage n in Serie.Romano Schmid hatte eine der besten Werder-Chancen am Freitagabend: Der Österreicher konnte Frankfurt-Keeper Kevin Trapp zu Beginn der Partie aber nicht überwinden.

am Freitagabend ein verdientes 1:1 (0:0) bei Eintracht Frankfurt erkämpft und dabei nach einer schwierigen Woche mit vielen Schlagzeilen aufgrund von künftigen Wechseln (Woltemade und Dinkci) und Verletzungen (Njinmah) große Moral bewiesen. Die Gäste waren durch ein Tor von Milos Veljkovic (62.) in Führung gegangen, kassierten dann nach einer roten Karte für Jens Stage (73.) in Unterzahl den Ausgleich durch Tuta (77.). In einer packenden Partie flog auch noch Frankfurts Torschütze Tuta (87.) vom Platz. Mit 31 Punkten belegt Werder weiter Rang zehn und bleibt damit auch nach dem 28. Spieltag im gesicherten Mittelfel

