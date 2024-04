Zwei Tore – zwei Platzverweise in Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen Spiel

Zwei Tore – zwei Platzverweis e: Das Freitagabendspiel (5. April 2024) zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen (1:1) ist unschön zu Ende gegangen. Was war passiert? In der 72. Minute rauschte zunächst der Bremer Jens Stage mit gestrecktem Bein und der Sohle zuerst in Jean-Mattéo Bahoya rein, traf den Eintracht-Stürmer auf Kniehöhe.

Tuta nutzt Überzahl – und fliegt dann selbst vom Platz Schiedsrichter Robert Hartmann war das Ausmaß auf dem Platz offenbar zunächst nicht bewusst, doch schnell meldete sich der VAR bei ihm. Nach Ansicht der Zeitlupe bestand kein Zweifel mehr: glatt Rot (74.)! Die richtige Entscheidung, auch für DAZN-Experte Jonas Hummels. „Dass Bahoya noch aufsteht, ist fast ein Wunder“, sagte der Bruder von Weltmeister Mats. Schließlich sei das Tackling auch deshalb besonders gefährlich gewesen, weil es auf Bahoyas Standbein abzielte. Ein Bild der Szene siehst du hier auf X: Nach dem Spiel fand Hummels in der Analyse noch deutlichere Wort

