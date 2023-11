Wachstumsprognose für Eurozone gesenkt

Die Erholung der Eurozone wird nicht so schnell vonstattengehen, wie die Europäische Kommission prognostiziert hatte. Die Gründe sind vielfältig. Allerdings sind nicht alle EU-Staaten gleichermaßen betroffen. Das Wachstum in Deutschland wird deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Die Wirtschaft in der EU wird in diesem Jahr nach einer Prognose der Europäischen Kommission langsamer wachsen als zuletzt erwartet.

Die Behörde rechnet für die EU und für die Eurozone mit einem Wachstum von je 0,6 Prozent, wie aus einer Schätzung hervorgeht. Damit senkt sie ihre Prognose zum zweiten Mal in Folge. Im September war die Kommission noch von einem Plus von jeweils 0,8 Prozent ausgegangen. Die deutsche Wirtschaft liegt nach den Erwartungen der Kommission unter dem Durchschnitt."Dies war ein herausforderndes Jahr für die EU-Wirtschaft, die durch die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine, schwache weltweite Nachfrage und höhere Verbraucherpreise in Mitleidenschaft gezogen wurde", sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovski

SKYSPORTNEWS: Noch 15 Teilnehmer für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesuchtIn den Gruppen geht es teils eng zu. So hat etwa der amtierende Europameister Italien sein Ticket noch längst nicht sicher. Neun Teams haben das EM-Ticket bereits gelöst, 15 fehlen noch. Bei den finalen Quali-Spielen droht ein Rechen-Wirrwarr. Hier gibt es die Übersicht über den Status quo.

FOCUSONLİNE: Flüchtlinge, Gendern, Autobahn: Mitten in Deutschland beginnt die anti-grüne ÄraIn der Mitte Deutschland s entsteht gerade die Alternative zur „Fortschrittskoalition“: Ein sozial-bürgerliches Sicherheitsbündnis. Boris Rhein baut in Hessen damit die Blaupause für die Bundestagswahl. Damit hat der CDU-Mann den Zeitgeist auf seiner Seite.

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

INVESTİNGDE: US-Inflationsdaten und Fed-Kommentare im Fokus der MärkteIn der kommenden Woche werden die Märkte mit Spannung auf die US-Inflationsdaten und die Kommentare mehrerer Fed-Vertreter warten, von denen sich die Anleger endlich Klarheit über die künftige Zinsentwicklung erhoffen.

CİTYREPORT: Barrierefreier Bahnhof in RastattFahrgäste können am Bahnhof der Barockstadt Rastatt ab jetzt barrierefrei an- und abreisen. Die Deutsche Bahn (DB) hat den Bahnhof umfassend modernisiert. Reisende gelangen stufenfrei bis zum Zug dank erhöhter Bahnsteige und einer neuen Fußgängerbrücke mit vier Aufzügen, die die Bahnsteige miteinander verbindet. Mit der heutigen Einweihung können die Fahrgäste die Aufzüge rund sechs Wochen früher nutzen als ursprünglich geplant. Der Bund, das Land Baden-Württemberg, die Stadt Rastatt und die DB investierten gemeinsam 21,3 Millionen Euro in den Ausbau des Bahnhofs.

WATSON_DE: Formel 1: Sky versucht mit Tiktok mehr Zuschauer zu gewinnen Deutschland ist sowas wie das Sorgenkind der Formel 1. Während die Rennserie international boomt und unter anderem auf dem amerikanischen Markt deutlich wächst, geht das Interesse im Motorsportland Deutschland spürbar zurück. So sehr, dass sich auch RTL von der Formel 1 verabschiedet hat und die Rennsaisons nicht mehr im Free-TV überträgt. Die Rechte für die Königsklasse des Motorsports liegen hierzulande exklusiv beim Bezahlsender Sky. Abonnent:innen können dort alle Rennen der Saison sehen. Vereinzelt werden Grand Prixs auch kostenlos zur Verfügung gestellt, dann bisher meist über den Youtube-Kanal von Sky. Doch seit neuestem versucht der Sender auch auf Tiktok Fuß zu fassen und so mehr Menschen vor die Bildschirme zu locken.Nach der Premiere beim Rennen in Katar Anfang Oktober war es am Sonntag wieder so weit:mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links

