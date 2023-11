Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023

Die Premiere der Formel 1 auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023 rückt immer näher: An diesen Sehenswürdigkeiten fahren die Piloten vorbei!(Motorsport-Total.com) - Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden.

Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein.Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliege

:

MST_ALLENEWS: Formel 1 kehrt nach 41 Jahren nach Las Vegas zurückAm Wochenende wird die Formel 1 zum ersten Mal seit 41 Jahren nach Las Vegas zurückkehren. Die Fahrer freuen sich über diese positive Entwicklung in den Staaten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Abschnitt instabilÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

EXPRESS24: Deutsche Bahn: Strecke in NRW Jahre gesperrt - Dachse sind schuldÜberfüllte Züge, Verspätungen, Streik – die Deutsche Bahn fordert Kunden und Kundinnen einiges ab. In NRW kommt es auf einer Strecke nun noch heftiger!

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

WATSON_DE: Formel 1: Sky versucht mit Tiktok mehr Zuschauer zu gewinnenDeutschland ist sowas wie das Sorgenkind der Formel 1 . Während die Rennserie international boomt und unter anderem auf dem amerikanischen Markt deutlich wächst, geht das Interesse im Motorsportland Deutschland spürbar zurück. So sehr, dass sich auch RTL von der Formel 1 verabschiedet hat und die Rennsaisons nicht mehr im Free-TV überträgt. Die Rechte für die Königsklasse des Motorsports liegen hierzulande exklusiv beim Bezahlsender Sky. Abonnent:innen können dort alle Rennen der Saison sehen. Vereinzelt werden Grand Prixs auch kostenlos zur Verfügung gestellt, dann bisher meist über den Youtube-Kanal von Sky. Doch seit neuestem versucht der Sender auch auf Tiktok Fuß zu fassen und so mehr Menschen vor die Bildschirme zu locken.Nach der Premiere beim Rennen in Katar Anfang Oktober war es am Sonntag wieder so weit:mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

KINODE: Marvel-Überraschung: „Loki“ ist doch nicht die letzte MCU-Serie 2023Es ist offiziell: Noch dieses Jahr erwartet euch eine weitere Marvel-Serie. Über die Weihnachtsfeiertage könnt ihr dann in den Genuss der..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

SKY SPORT NEWS HD: Dreesen geht beim FC Bayern nicht von einer zeitnahen Verpflichtung von Eberl ausMax Eberl ist nach wie vor ein Thema beim FC Bayern für die vakante Position des Sport vorstandes. Eine schnelle Entscheidung bezüglich einer möglichen Verpflichtung des 50-Jährigen werde es laut FCB-Boss Jan-Christian Dreesen allerdings nicht geben.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »