Noch 15 Teilnehmer für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesucht

Gesucht werden noch 15 Teilnehmer für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. In den Gruppen geht es teils eng zu. So hat etwa der amtierende Europameister Italien sein Ticket noch längst nicht sicher. Neun Teams haben das EM-Ticket bereits gelöst, 15 fehlen noch. Bei den finalen Quali-Spielen droht ein Rechen-Wirrwarr. Hier gibt es die Übersicht über den Status quo.

Der ModusGrundsätzlich gilt: Neben Gastgeber Deutschland qualifizieren sich die ersten beiden Teams der zehn Quali-Gruppen für die EM 2024. Drei weitere Tickets werden über die Play-offs im kommenden März vergeben. Die Teilnehmer an diesen Mini-Turnieren werden über die Rangliste der vergangenen Nations-League-Saison ermittelt. Gruppe ASpanien und Schottland können nicht mehr von den ersten beiden Rängen verdrängt werden und sind somit sicher bei der EM dabei. Gruppe BFrankreich ist bereits sicher als Gruppensieger qualifiziert. Gewinnen die Niederlande ihr nächstes Quali-Spiel am Samstag gegen Irland, ist auch dem Europameister von 1988 die EM-Teilnahme nicht mehr zu nehme

