Talent Frans Krätzig beim FC Bayern

Talent Frans Krätzig stand bislang in sämtlichen Pflichtspielen beim FC Bayern im Kader. Die Erfahrungen saugt der 20-Jährige auf. Uneinigkeit besteht trotzdem, ob er sich langfristig in München durchsetzt.(20) war eigentlich das letzte halbe Jahr Weihnachten, ein Fest der Freude. Denn die komplette Hinrunde gehörte der junge Mann zum Profikader des FC Bayern, in sämtlichen 25 Pflichtspielen. Und in jedem der drei Wettbewerbe durfte er aktiv mitwirken, wenn auch zumeist nur kurzzeitig.

Aber selbst diese Nebenrolle war für ihn eine schöne Bescherung."Bei so einem Kader ist es ganz normal, dass man sich als junger Spieler hinten anstellt und alles mitnimmt und lernt und lernt und lernt", sagt Krätzig."Wenn ich auf der Bank sitze, versuche ich, alles aufzusaugen." Inmitten der Schar der Münchner Stars findet er"überall so viel Professionalität, Sachverstand und auch Menschlichkeit, da kann ich sehr viel lernen, deswegen nehme ich es positiv an".(30),"die Professionalität in Person", wie Krätzig sag





kicker_BL » / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Junges Talent erzielt zehn Tore in einem SpielTürchen Nr. 5 im TMtalentekalender ist Stürmer Chido Obi vom FC Arsenal! 💎 Der 16-Jährige ist für drei Nationen spielberechtigt und hat schon mal 10 Tore gegen Liverpool erzielt! 🤯 Zum Porträt 👇 | 📸 Vincent Seydel-Winter

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

Union kann bei Bjelica-Debüt Überzahl in Braga nicht nutzen – Schwacher Bayern-AuftrittUnion Berlin hat beim Debüt von Nenad Bjelica ein Unentschieden beim SC Braga geholt. Dabei konnten 60 Minuten in Überzahl nicht genutzt werden. [...]

Herkunft: Transfermarkt - 🏆 37. / 63 Weiterlesen »

heimatbericht-bayern-fueracker-bevoelkerungswachstum-laendlicher-raum-geburten-kinderbetreuungEs ziehen wieder mehr Menschen in den ländlichen Raum - für Bayerns Heimatminister Füracker ist das ein Verdienst der Staatsregierung. Gleichzeitig gibt es aber deutlich weniger Geburten. Der Opposition macht das aus unterschiedlichen Gründen Sorge.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Schwierige Rückkehr der Luchse in Bayern trotz genug PlatzIn Bayern wurden rund 70 Luchse nachgewiesen, Jungtiere inklusive. Ein kleiner Teil davon im Fichtelgebirge und im Steinwald, zwei Männchen im Spessart und der große Rest, nämlich 58, im Bayerischen Wald.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

FC Bayern leistet sich gegen Eintracht Frankfurt eine SchmachDer FC Bayern leistet sich gegen Eintracht Frankfurt eine Schmach. Thomas Tuchel und Thomas Müller suchen Erklärungen - und zählen sich selbst an.

Herkunft: SPORT1 - 🏆 109. / 51 Weiterlesen »

Starke Schneefälle führen zu Totalausfällen in BayernDie starken Schneefälle im Süden Bayerns führen zu Totalausfällen bei der Bahn und am Flughafen. Vor allem im Münchner Raum geht zeitweise nichts mehr. Der Pasinger Viktualienmarkt im Westen Münchens versinkt im Schnee. Zu den Ständen gelangt man über schmale freigeräumte Gassen, Schirme sind unter der Schneelast zusammengebrochen. Wer hier sein Auto geparkt hat, findet es so schnell nicht wieder. Und wenn, dann muss es erst einmal von den Schneemassen befreit werden. Und zwar komplett, also auch auf dem Dach, wie die Polizei mitteilt. Bei einer Vollbremsung rutscht die gesamte Schneeladung sonst über die Frontscheibe. Winterreifen sind übrigens Pflicht – besser, man lässt das Auto gleich stehen. Balanceakt: Wenn der Schnee sich auf dem Sattel türmt, empfehlen sich auch für Radfahrer Winterreifen, wenn nicht gar Spikes. Bei dem Anblick dürfte sich der ein oder andere dazu entschließen, auf Tauwetter zu warten. Überdachte Abstellplätze für Fahrräder – das wär doch mal was.

Herkunft: SZ_Muenchen - 🏆 86. / 53 Weiterlesen »